Daniele Franceschini, ct della nazionale italiana Under 18, è naturalmente soddisfatto per il successo per 1-0 conquistato dai suoi ragazzi a spese dei pari età della Serbia, mandati al tappeto da uno splendido colpo di tacco dell'interista Francesco Pio Esposito: "Si è sempre contenti dopo una vittoria, soprattutto se supportata da una bella prestazione - le sue parole riportate sul sito della FIGC -. I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e di saper soffrire. Abbiamo iniziato bene il nostro percorso anche se ci sono cose da migliorare. Bello il gol di Esposito, altrettanto bella l’azione di Graziani che ha favorito il vantaggio. Quando riesci a creare è più facile raggiungere la vittoria".