L'Inter Under 15 si è aggiudicata la prima edizione del trofeo 'DAO Conad' piagando il Trento in finale 2-0 grazie alle reti, una per tempo, segnate da Mancuso e Ballo. Alla prima occasione, allo scoccare del 7', i nerazzurrini di Nello Russo passano subito in vantaggio con un calcio piazzato che s’insacca nell’angolo più lontano; il raddoppio arriva nella ripresa con Ballo che insacca da distanza ravvicinata. La finale valevole per il terzo posto, per la cronaca, era stata vinta dal Rovereto, vittorioso 4-1 sul Calisio.