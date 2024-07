Come preannunciato nelle scorse ore, Amadou Makhtarlayi Sarr giocherà in Serie C con la maglia del Foggia, club nel quale approda in prestito dall'Inter per una stagione. "Sono felice di fare la mia prima esperienza tra i professionisti a Foggia. Per me è una grande occasione e non vedo l’ora di iniziare", le prime parole dopo l'annuncio dell'attaccante classe 2004 italo-senegalese.

"Nella sua giovane carriera ha totalizzato 115 presenze, 42 gol e 6 assist nei diversi campionati giovanili, impreziosite da diverse convocazioni in prima squadra tra campionato e Champions League agli ordini di Mister Inzaghi", si legge in calce al comunicato ufficiale diramato dal club pugliese.