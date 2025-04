Simone Inzaghi ha ribadito anche a Radio TV Serie A la sua lettura del derby di Coppa Italia, primo round di semifinale in cui Milan e Inter si sono spartiti equamente la posta in palio: "Abbiamo ottenuto meritatamente il pareggio - le parole del tecnico nerazzurro -. La squadra è rimasta concentrata e determinata, avremmo potuto sfruttare le occasioni di Zalewski e Mkhitaryan, ma dobbiamo fare i complimenti al Milan".

A proposito dell'apporto della Curva Nord, Inzaghi ha aggiunto: "Sono sempre un grandissimo aiuto per noi, sono stati in silenzio 20' domenica e stasera (ieri sera, ndr) poi sono scesi in campo e chiaramente la concentrazione e la determinazione della mia squadra è salita".

