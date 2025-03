La fase finale del campionato Primavera 1 2024-25 si terrà dal 23 al 30 maggio, a Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, sul campo di gara 'Stadio Curva Fiesole' del centro sportivo 'Rocco B. Commisso Viola Park'. Lo ha comunicato la Lega Serie A in una nota ufficiale in cui ha anche svelato il programma completo delle gare, che verranno trasmesse in diretta tv da Sportitalia:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 23 maggio 2025

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 24 maggio 2025

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 26 maggio 2025

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 27 maggio 2025

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 30 maggio 2025

Gli orari di inizio delle gare saranno resi noti successivamente.