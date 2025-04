Hakan Calhanoglu l'ha messa lì, piegando le mani di Maignan ed esultando proprio contro la sua ex squadra, regalando un prezioso 1-1 alla sua Inter. Gran gol in un derby per il turco, tornado a un livello di forma molto buono, come mai finora in stagione.

Odiato dai rivali, "idolo neroblu": Calhanoglu si è riappropriato della regia proprio nel momento più caldo della stagione. "In questo 2024-25 manca ancora una vittoria contro i cugini e il ritorno da giocare in casa sembra messo lì apposta perché l’Inter di Hakan interrompa definitivamente la maledizione: si gioca il 23 aprile, un anno e un giorno dopo il derby che ha cullato i sogni nerazzurri, quello che ha permesso di salire definitivamente sulla seconda stella - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Negli incastri del centrocampo di Simone, Calha dovrebbe riposare sabato a Parma: al suo posto Asllani, disponibile finalmente tra le due squalifiche, una ieri in Coppa Italia e la successiva in Champions. Proprio quella di martedì prossimo è l’altra partita ad alto tasso sentimentale per il turco: anche contro il Bayern affronta il passato, quello mancato, non uno ma due volte. Il gigante di Baviera lo aveva seguito a lungo da ragazzo, ma il vero affondo lo avevano pensato da Monaco la scorsa estate".