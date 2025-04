Negli studi di Mediaset a commentare la sfida tra Milan e Inter nel post-partita c'era anche Andrea Ranocchia. "L'Inter deve gestire benissimo i prossimi due mesi. Il derby si gioca tra 22 giorni, ma l'Inter ha due partite in più col Bayern. Incideranno anche queste. Finora Inzaghi ha gestito benissimo il gruppo, ma ora arriva la parte finale che è quella che conta - dice l'ex difensore - Calhanoglu? Fortissimo, ci ha abituato a questi gol. Ha un grande piede. Per me nel suo ruolo è tra i migliori al mondo. L'Inter ha fatto qualcosina in più, il derby di ritorno è tutto da giocare".".

"Il gruppo è forte, si vede e si percepisce - prosegue Ranocchia -. Anche se il Milan ha fatto una buona partita, l'ha preparata bene aspettando e ripartendo con Theo, Leao e Walker, con gamba per ripartire. Però l'Inter ha mentalità, ha la forza per ricompattarsi nelle difficoltà e rimettere in piedi la partita. Crea tante occasioni, sarebbe stato utile Dumfries perché a destra contro Theo e Leao la sua forza si sarebbe sentita. E' stata l'unica zona in cui il Milan ha creato difficoltà perché Leao ha grande gamba".

Ranocchia elogia anche Bisseck per la sua intervista in italiano: "E' importante che parli bene, si integra meglio".