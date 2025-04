Un pareggio che gli permette di mantenere intatte le proprie chance di arrivare in finale e di preservare l'imbattibilità nei derby con l'Inter. Questo il primo commento di Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset dopo la gara di San Siro:



Pareggio che tiene aperte le chance di finale, è giusto il risultato per quanto visto sul campo? E quanto ci tenete?

“Aspettiamo la gara di ritorno, a questa finale teniamo tanto. Voglio ringraziare i tifosi, che sono stati fantastici, e i giocatori per l’impegno. È stata una gara equilibrata, contro un avversario che si conosce bene. Dovevamo fare una partita intelligente, l’abbiamo fatta e sono contento”.

Guardi l’approccio della squadra o le occasioni dell’Inter?

“Anche noi abbiamo avuto delle occasioni. Non ho visto l’Inter arrivare con grande carica o fare le proprie solite cose. Hanno avuto due corner, dove sono molto bravi. Nel secondo tempo hanno avuto occasioni come noi, alla fine il risultato è giusto. Partita molto equilibrata, sono molto contento dell’atteggiamento. Dobbiamo continuare così per ottenere l’obiettivo di arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla. Forse dovevamo fare di più, ma l’Inter ha l’abilità di addormentare la partita quando ha la palla”.

Come mai il Milan non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni nei quattro mesi in cui sei qui? Cosa ti dà più fastidio?

“Sono qui da tre mesi, piccolo dettaglio… Quando sono arrivato abbiamo avuto due partite contro Juventus e Inter. Adesso abbiamo più tempo per preparare le partite. Poi so che può sembrare una scusa, ma l’aggressività va allenata. Col Napoli nel secondo tempo ho visto una squadra molto più compatta, come piace a me”.