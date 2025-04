Arriva un pari in rimonta nel primo match di un aprile che si annuncia infuocato per l'Inter. Che ieri sera, colpita a freddo dal Milan nel secondo tempo con Tammy Abraham, ha saputo reagire con forza e lucidità trovando grazie alla stoccata di Hakan Calhanoglu un 1-1 prezioso nel derby di Milano in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Battaglia dura, continuiamo a lottare", la fotografia che Stefan de Vrij ha scattato su Instagram dopo la quarta stracittadina stagionale.