Servirebbe un miracolo alle italiane per arrivare al secondo posto del season ranking della Uefa e aggiudicarsi così il posto in più per la prossima Champions League. Eppure l'Italia potrebbe ancora portare nove squadre in Europa nella prossima stagione.

Come spiega Tuttosport, lo scenario si verificherebbe nel caso in cui Lazio e Fiorentina dovessero vincere rispettivamente Europa League e Conference League, perché la prima andrebbe in Champions e la seconda permetterebbe di avere tre squadre in EL, cioè la Viola in aggiunta alla quinta classificata in campionato e alla vincente in Coppa Italia, se non è classificata tra le prime sei in A. Dovrebbe quindi vincere il Milan o il Bologna ma con una graduatoria peggiore di quella attuale (gli emiliani sono quarti). A quel punto la sesta in A andrebbe in Conference League e la vincitrice del torneo della coccarda andrebbe in Europa League. Si chiuderebbe quindi a cinque squadre in Champions, tre in EL e una in Conference.