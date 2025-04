Yann Bisseck chiude gli interventi nella sala conferenze di San Siro dopo Milan-Inter 1-1 di Coppa Italia: "Come è marcare Leao? Da difensore devi essere sempre pronto per giocatori così fortì, è sempre bello sfidarli. Penso di aver fatto un buon lavoro come tutta la squadra, oggi sono abbastanza soddisfatto".

L'episodio del gol subito.

"Io ero in mezzo a due, ho visto il secondo giocatore del Milan entrare in area e allora ho lasciato più spazio ad Abraham che ha fatto un bel gol. Potevo fare meglio, ma non è stata solo colpa mia".

C'è stato un clic mentale anche delle seconde linee con tutti questi impegni?

"Noi sappiamo che dobbiamo essere pronti in ogni momento per il fatto che giochiamo ogni tre giorni. E' una cosa bella giocare spesso, è dura a livello fisico ma non c'è altra scelta. Dobbiamo giocare e vincere".

Cosa hai provato a giocare con la Nazionale tedesca?

"E' stata una cosa molto bella, la mia crescita è andata bene. Per me è una grande cosa essere un giocatore della Nazionale, devo ancora migliorare ma mi dà tanta fiducia questa convocazione".