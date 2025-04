Arrivano conferme dopo la rifinitura rispetto alle scelte di formazione di Simone Inzaghi che erano trapelate alla vigilia del derby di Coppa Italia di stasera. Davanti a Josep Martinez, Stefan de Vrij, acciaccato con l'Udinese, riprende il comando della difesa in mezzo a Yann Bisseck e Alessandro Bastoni, reduce dal turno di riposo per via della squalifica in campionato. Sulle fasce, senza Denzel Dumfries, spazio a Matteo Darmian a destra, con Carlos Augusto che dà il cambio a Federico Dimarco sull'altra corsia. In mezzo, seconda chance di fila da titolare per Davide Frattesi, che andrà a completare il l trio con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. In attacco, sarà Joaquin Correa la 'spalla' di Marcus Thuram. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

