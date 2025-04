Nell'analisi di Tuttosport sul derby di Milano si fanno spazio un ricordo del passato e una riflessione. Il ricordo è il pareggio dell'andata che ci fu anche l'1 marzo 2022, allora fu 0-0, nell'ultima semifinale di Coppa Italia disputata tra Milan e Inter, quando al ritorno finì 3-0 per i nerazzurri. La riflessione è che ieri sembrava avere molto più margine la squadra nerazzurra, che pure aveva quattro titolari in campo, contro una formazione molto più vicina a quella "tipo".

E' stato però quando Inzaghi ha messo in campo Mkhitaryan con Calhanoglu e Barella che l'Inter ha preso margine in termini di occasioni, con Zalewski e lo stesso armeno frenati da Maignan. L'Inter non è però riuscita a vincere il suo primo derby stagionale, poco male rispetto alle altre circostanze considerando che si gioca sui 180'. Alla gara di ritorno si arriverà però, in casa Inter, dopo aver affrontato due volte il Bayern e con le sfide di campionato nel mezzo, mentre il Milan non ha la Champions e per i rossoneri sarà praticamente una "finale".