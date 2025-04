Sarà Enrico Gemelli, arbitro della sezione di Messina, a dirigere la sfida che domenica mattina alle ore 11 vedrà di fronte Inter e Lazio Under 20 al Konami Centre per la 32esima giornata del campionato Primavera 1. Un match che porrà di fronte l'ambizione dei nerazzurri di prendersi la vetta della classifica a discapito della Roma e quelle dei biancocelesti di tornare a lottare per i playoff, visto che si trovano a quattro punti dal Milan al momento sesto. Gemelli sarà assistito da Roberto Meraviglia di Pistoia e da Simone Iuliano di Siena.