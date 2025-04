Minuto 38 di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia: Theo Hernandez viene immortalato mentre dribbla Simone Inzaghi appena oltre la linea del fallo laterale. Uno screenshot che in queste ultime ore sta alimentando le polemiche per il posizionamento dell'allenatore dell'Inter, di almeno un paio di metri fuori dall'area tecnica, al punto da 'costringere' il francese a passargli di fianco da fuori prima di rientrare e ricevere la verticalizzazione di Rafael Leao e creare una situazione pericolosa per i nerazzurri. Posto che da regolamento Inzaghi deve restare nella propria area tecnica, e più volte in questa stagione è stato richiamato se non ammonito dall'arbitro di turno (ma è una rarità trovare un allenatore che rispetti i confini), c'è un aspetto che sbugiarda chi sui social vuole far apparire Hernandez come 'vittima' del comportamento del tecnico piacentino.

L'esterno del Milan infatti non esce per evitare Inzaghi, ma arriva in zona già da fuori dal campo, uscendone una decina di metri prima senza alcuna particolare ragione (poteva rientrare subito), per poi rientrare giusto in tempo per ricevere il pallone dal portoghese. Le immagini in tal senso parlano chiaro e inchiodano il giocatore del Milan alla responsabilità di un comportamento irregolare, sempre stando al regolamento che prevede quanto segue: "Se un giocatore esce deliberatamente dal campo per aggirare un avversario o ottenere un vantaggio strategico (ad esempio, correre fuori dal campo per poi rientrare in una posizione favorevole), l'arbitro può intervenire e, se ritenuto antisportivo, ammonirlo per comportamento non regolamentare (Regola IFAB)".

Dunque, se il direttore di gara Michael Fabbri avesse ravvisato nel movimento di Hernandez la suddetta infrazione, invece di lasciar correre come poi ha fatto, avrebbe potuto ammonirlo alla prima interruzione del gioco per assenza di un reale motivo per uscire dal campo e poi rientrare all'improvviso. E, nella fattispecie, sarebbe stata la seconda ammonizione per il terzino del Milan, già sanzionato al 19' per fallo su Yann Bisseck. Quindi, se il regolamento fosse stato rispettato pedissequamente, sia Inzaghi sia Hernandez sarebbero stati ammoniti e il Milan sarebbe rimasto in dieci prima della fine del primo tempo.