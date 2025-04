Tammy Abraham è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare l'1-1 nel derby di Coppa Italia, sbloccato proprio da un suo gol: "Sono molto contento per il mio gol, per la squadra e la mia autostima. Ora dovremo lottare al ritorno, siamo una buona squadra".

C'è il rimorso per come sta andando la stagione?

"E' una stagione difficile, non bisogna smettere di credere in noi stessi. Ogni gara è una finale, siamo il Milan e dobbiamo provare a entrare in Europa".

La differenza tra il match di oggi e la gara col Napoli?

"Il calcio è uno sport strano, devi avere confidenza. Dobbiamo dimostrare di essere forti ogni gara, dobbiamo prendere le cose positive da questa sera".

Hai avuto una stagione da alti e bassi. Come valuti il tuo futuro?

"Alcune cose sono andate bene, altre male. La stagione non è finita, oggi abbiamo giocato un bellissimo calcio. Dobbiamo vincere tutte le partite che mancano".

Ti piacerebbe rimanere al Milan?

"Non conosco il mio futuro, il Milan è un bellissimo club, c'è tanta passione".