Voti piuttosto striminziti quelli agli interisti del Corriere dello Sport dopo l'1-1 col Milan in coppa. In particolare, appare poco congruo il 5,5 a Correa che invece ha fatto bene.

S. Inzaghi (all.) 6,5 Comincia con pochi titolari, poi modifica la squadra e porta a casa un pari prezioso. Tutto nel match di ritorno.

Martinez 6,5 Apre il piattone e nega la rete a Leao, esce benissimo in anticipo su Abraham. Coraggioso anche nelle prese alte. Sulla rete può far poco.

Bisseck 5 Il confronto con Leao è bello quanto impegnativo. Il movimento di Abraham è da vera punta, non riesce a contrastarlo sull’1-0. Prende prima il giallo e poi esce.

Pavard (16’ st) 6 Col suo ingresso l’Inter sistema pure la fascia destra.

De Virj 6 La schiacciata di testa per poco non provoca il vantaggio interista. Realizza un’ottima chiusura difensiva su Leao involato verso la porta.

Acerbi (34’ st) sv

Bastoni 6,5 Sulla fascia destra l’Inter subisce meno, complice un Pulisic poco ispirato. Ma è sempre il primo ad incitare i compagni e spingere sull’acceleratore.

Darmian 6 Raddoppia su Leao e cerca di controllare a distanza pure Theo Hernandez.

Frattesi 5 Per eccesso di frenesia prende qualche decisione non proprio corretta nell’ultimo passaggio. A fine primo tempo spreca una grande opportunità per il vantaggio. Inzaghi non contento lo toglie.

Mkhitaryan (16’ st) 6,5 Più palleggio e qualità con lui in campo, il tasso tecnico si alza.

Calhanoglu 7 Quando vede rossonero si scatena. Tira fuori dal cilindro una botta tremenda che non lascia scampo a Maignan. Mette ordine quando la palla scotta, da leader del centrocampo interista.

Barella 6,5 Non smette mai di correre, a inizio ripresa sfodera un tiro a giro che costringe Maignan a volare.

Carlos Augusto 5,5 S’inserisce negli spazi ma viene tamponato puntualmente da Walker. In difficoltà a inizio ripresa, il tecnico nerazzurro lo sostituisce.

Zalewski (16’ st) 6,5 Dà grande vivacità alla manovra offensiva creando grattacapi alla difesa del Diavolo. Ha la chance del 2-1 ma Maignan con il piede gli toglie il pallone della rete.

Thuram 5,5 Non riceve tanti palloni giocabili ma lavora per la squadra. Serata opaca per il francese.

Correa 5,5 E’ il primo che impegna seriamente Maignan con una conclusione forte su calcio d’angolo. Serve l’appoggio giusto a Calhanoglu sulla rete del pareggio interista.

Berenbruch (45’ st ) sv