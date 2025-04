Intervistato da Il Messaggero Veneto, l'allenatore Davide Ballardini ha parlato di Oumar Solet e Jaka Bijol, difensori dell'Udinese entrati nel mirino dell'Inter: "Sono due giocatori fortissimi che rappresentano il vero prototipo che cercano in Friuli, quello che abbina la fisicità alla gamba forte", ha detto l'ex allenatore del Sassuolo, tra le altre.

"Affrontare l’Udinese significa avere a che fare con giocatori che strappano in velocità e che non soffrono per nulla il confronto diretto nell’uno contro uno" ha continuato prima di soffermarsi anche sulla prestazione di Solet contro l'Inter: "Si è preso la scena a San Siro, ma l’aspetto da rimarcare è che l’Udinese ha rischiato di pareggiare dopo avere fatto da spettatrice nel primo tempo".