Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa dell'Augsburg prevista per domani sera in Bundesliga (ore 20.30). Il tecnico ha parlato della sua presenza ieri a San Siro per osservare l'Inter contro il Milan. "Sono molto impegnato con il calcio. Probabilmente non per motivi che altri potrebbero pensare. Mi piace sempre guardare il calcio. È stata un'occasione per me di pensare un passo avanti, all'Inter, nel mio tempo libero, ma oggi l'attenzione è rivolta solo all'Augsburg - dice Kompany - Guardo sempre il calcio nel mio tempo libero, non importa la squadra. È in parte un hobby, in parte un lavoro. Il programma mi ha permesso di guardare una partita rilevante per le prossime settimane. Nel tempo prima e dopo, dedico tutto alla partita successiva. Capisco l'importanza della partita contro l'Inter, ma bisogna separare le cose e preparare tutto".

Kompany fa poi il punto sugli infortunati. "Un paio di giocatori hanno lavorato individualmente ieri. I giocatori che erano disponibili contro il St. Pauli saranno disponibili domani. I giocatori che non c'erano contro il St. Pauli non ci saranno domani. Opzioni per giocare come esterno sinistro? Abbiamo spesso giocato con Guerrero a destra. Stanisic è destro, Rapha è mancino. Anche Konrad Laimer ha giocato a sinistra a volte e ha fatto bene. La sinistra e la destra sono importanti se passi sempre lungo le fasce, ma per noi è un discorso flessibile. Ovviamente, si creano delle abitudini quando si gioca molto in una posizione. Abbiamo alcune opzioni per la posizione di terzino. Si può anche essere creativi. La cosa importante è che abbiamo fiducia e questo non cambia il fatto che dobbiamo andare a tutto gas. Vogliamo vincere".