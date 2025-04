Il migliore in campo nell'Inter per la Gazzetta dello Sport nel derby di ieri è Calhanoglu (7,5): "Cercava questo gol come l’acqua nel deserto. Ma gioiello a parte, la sua prova è una prova chic: ritmi alti, esce quasi sempre bene dal pressing Milan".

Gli fa da contraltare Frattesi (4,5): "Avvio addormentato, Inzaghi prova ripetutamente a svegliarlo. Sbaglia tanto, scelte ed esecuzioni. Troppo morbido a contrasto sul gol di Abraham".

Da evidenziare la buonissima prestazione di Correa (7): "La partenza sembra la prosecuzione dell’ingresso negativo con l’Udinese. Poi si scuote, difende palloni ed è prezioso nell’assistenza a Calhanoglu".

Molto positivo l'ingresso in campo di Mkhitaryan (6,5): "Ingresso così così, ci mette un po’ ad alzare i ritmi ma con lui l’Inter ritrova la via delle ripartenze. Pericoloso più volte, in una delle quali Maignan gli nega il gol".

Bravi anche Martinez, De Vrij, Bastoni e Barella (6,5). Sufficienti Darmian, Zalewski, Pavard e Acerbi. Dietro la lavagna Thuram (5,5), Carlos Augusto (5,5) e Bisseck (5). Senza voto Berenbruch.

Inzaghi (6,5): "Con le sostituzioni cambia l’inerzia di un match in cui il Milan rischiava di essere pericoloso in ripartenza. Ha uomini contati, ma l’identità non cambia".