Formazione fatta per Inzaghi in vista di stasera contro il Milan. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha le idee piuttosto chiare sull'undici da mandare in campo nell'andata del derby di semifinale di Coppa Italia: in porta Martinez, mentre Carlos Augusto vince il ballottaggio con Dimarco appena rientrato dal lungo stop e subito decisivo con l'Udinese.

La sorpresa è il rientro dal 1' di De Vrij dopo un solo allenamento in gruppo: l'ultima decisione ci sarà in extremis, ma l'ex Feyenoord è in vantaggio su Acerbi. In panchina, invece, si aggregherà il baby attaccante Lavelli, sbarcato nella notte dalla Turchia dove ieri ha giocato 15 minuti negli sfortunati ottavi di Youth League persi dall’Inter di Zanchetta 1-0 in casa del Trabzonspor.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.