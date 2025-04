In vista della partita di domenica mattina tra Inter e Lazio, valida per la 32esima giornata del campionato Primavera 1, ci sarà una defezione per squalifica nella formazione biancoceleste: il Giudice Sportivo ha fermato infatti per un turno il difensore Tommaso Bordoni, ammonito nel corso del match con l'Udinese e in diffida. Sul fronte nerazzurro, seconda sanzione per l'attaccante Mattia Mosconi.