Yann Bisseck, difensore dell'Inter, è il giocatore che si presenta ai microfoni di Sport Mediaset nel postpartita del derby di Coppa Italia per commentare l'esito di questo match:

Puoi descrivere i due gol, quello subito e quello segnato?

“Potevamo fare tutti meglio sul gol preso, anche io. Però abbiamo fatto un’ottima gara, ci sono sempre cose da migliorare ma per il ritorno saremo pronti”.

Il gol del pareggio vi ha sciolti, col Milan avete sempre trovato difficoltà quest’anno.

“Sì, il Milan è una buona squadra con giocatori forti. Sappiamo che non è mai facile contro di loro, ma anche noi siamo forti. Hanno avuto anche un po’ di fortuna e un portiere bravissimo, però siamo forti anche noi”.

Il Bayern Monaco perde i pezzi, questo vi fa illudere un po’ o sai che sarà durissima comunque?

“Non stiamo pensando al Bayern, poi loro sono sempre forti anche con qualche infortunio. Ma noi saremo pronti, faremo le cose per bene e abbiamo le chance per ottenere qualcosa. Vedremo dopo il Parma come sarà la partita”.