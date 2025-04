"Josep Martinez stasera ha fatto molto bene calcolando che era una delle prime presenze all'Inter. Ha dimostrato che il futuro può essere suo. Maignan ha molta più esperienza e sul gol poteva fare qualcosa in più". Così Stefano Sorrentino commenta dagli studi Mediaset la prova dei due portieri nel derby di Milano di ieri sera.

"L'Inter è ancora dentro tutte le competizioni, ad aprile - dice l'ex portiere -. E' chiaro che giustamente devono sognare il triplete. L'Inter è già arrivata a una finale di Champions, le è girato tutto storto in quella partita ma è chiaro che ha la rosa per vincere, quando ci sono tutti perché se ne hai 14 di movimento è difficile. In campionato non ci dovrebbero essere grossi problemi, anche se il Napoli non molla e non ha le coppe. Ma l'Inter è superiore".