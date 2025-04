Yann Bisseck, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pari di Coppa Italia contro il Milan: "Contro di loro è sempre una partita tosta. Abbiamo fatto bene, ma possiamo migliorare e penso che lo faremo nella gara di ritorno. Duello con Leao? Per me è forte, anche io lo sono. È sempre un bel duello, ma oggi non era decisivo. Tutti abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo continuare così. Il Milan ha giocatori velocissimi, dobbiamo preparare bene le gare per non prendere le ripartenze. Complessivamente abbiamo fatto bene".