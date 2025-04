Sabato alle 18 al Tardini si terrà un incrocio importante per le sorti del campionato, ma anche dal punto di vista sentimentale. Cristian Chivu, allenatore subentrato del Parma, affronterà la 'sua' Inter, che ha vissuto da calciatore e anche da allenatore delle giovanili. Intervistato durante 'Morning Footy' su CBS Sport, il tecnico romeno ha però messo davanti le priorità della sua attuale squadra, che lotta per salvarsi: "Non è mai facile affrontare l’Inter, conosciamo la sua forza, è una delle migliore se non la migliore squadra in Italia e una tra le top in Europa. Dovremo essere la miglior versione di noi stessi, sappiamo quanto sarà difficile e ci stiamo preparando. Bisogna credere di poter disputare una grande partita e ottenere un buon risultato".

Impossibile non tornare all'Inter del Triplete, di cui il romeno era uno dei protagonisti: Non saprei confrontare questa Inter con quella del 2010, sono due grandissime squadre e nel frattempo il gioco è cambiato anche se non saprei dire se in meglio o in peggio. Ad ogni modo il periodo del 2010 rimarrà unico, eravamo un gruppo di grandi giocatori con personalità e leadership. Il Triplete non cade dal cielo, lo costruisci nel tempo. La personalità di quella squadra era fantastica. Questa Inter è una squadra forte, abbastanza per credere di poter replicare quell'impresa. È una delle squadre migliori in Europa e la migliore in Italia. Ad ogni modo spero solo che sabato il Parma possa batterla".