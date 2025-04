Dopo Andrea Zanchetta (LEGGI QUI), anche il responsabile del settore giovanile nerazzurro, Massimo Tarantino è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il risultato ottenuto in casa del Trabzonspor, dove si interrompe la meravigliosa avventura europea stagionale dell'Inter Primavera. "Siamo dispiaciuti per i ragazzi che, chiaramente come tutti noi, ci tenevano tantissimo. È una sconfitta che però non toglie nulla ad un bellissimo percorso e ad una bellissima esperienza che ci hanno fatto vivere i ragazzi. Abbiamo fatto la nona partita di cui otto vinte e questa purtroppo non è andata come speravamo. È stata un’esperienza che sicuramente li aiuterà a crescere soprattutto in un contesto come quello di oggi. Oggi hanno vissuto per la prima volta cosa significa giocare davanti a 40mila persone e speriamo che anche questo possa essere un'esperienza che li farà crescere nel futuro" ha detto nel post-partita.



Il bilancio europeo:

"Abbiamo fatto la parte iniziale della competizione vincendo con tutti gli avversari, vincendo contro squadre europee molto forti e siamo riusciti a fare un calcio migliore rispetto a quello che abbiamo espresso oggi, probabilmente condizionati dall’atmosfera e dall’emozione che ci hanno fatto un brutto scherzo. Ma come ho detto prima, è stata un’esperienza bellissima e una sconfitta non toglie il valore della squadra e la crescita fatta dai ragazzi. Ne abbiamo persa una su nove, purtroppo è quella che conta, ma non toglie valore ai ragazzi né potenziale a questa squadra".

