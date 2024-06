L'1-0 imposto all'Indonesia, firmato da Antonio Raimondo, al terzo gol nel torneo, vale alla Nazionale italiana Under 21 il secondo posto nel Gruppo B del 'Tournoi Maurice Revello'. A Salon, la squadra di Carmine Nunziata trova la seconda vittoria nella competizione nei tempi regolamentari (la prima era arrivata all'esordio contro il Giappone), garantendosi la possibilità di giocare domenica (ore 14.30) la finale per il podio contro i padroni di casa della Francia, che hanno chiuso secondi nel Gruppo A. A contendersi il trofeo saranno invece la Costa d'Avorio e l'Ucraina.

"La cosa positiva è che dopo tre partite non abbiamo subito gol - l'analisi di Nunziata -. Per quello che riguarda la prestazione, invece, c'è da migliorare tanto perché siamo in un momento in cui a livello psicofisico stiamo facendo davvero fatica. Contro la Francia non potremo giocare in questo modo, senza intensità. Sarà una partita tosta e dovremo recuperare fisicamente, ma soprattutto mentalmente dove stiamo facendo fatica, con troppi errori a livello tecnico".