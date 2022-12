In assenza della prima squadra dell'Inter, alla pausa forzata per via del Mondiale, il weekend si colora comunque di nerazzurro, con gli impegni delle varie categorie del settore giovanile. Di seguito il programma.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 4 dicembre 2022 ore 14:30 - Tavagnacco vs INTER - Centro Sportivo Costantini, Trasaghis (UD)

UNDER 18

Domenica 4 dicembre 2022 ore 15:00 - Campionato, 10^ giornata Hellas Verona vs INTER

UNDER 17

Domenica 4 dicembre 2022 ore 14:30 - Campionato 12^ giornata INTER vs Hellas Verona