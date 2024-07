Il 3-0 griffato dai milanisti Kevin Zeroli e Francesco Camarda (doppietta) hanno regalato ieri all'Under 19 la qualificazione in anticipo alla semifinale dell'Europeo di categoria, oltre al pass per il Mondiale Under 20. Un doppio traguardo che Bernardo Corradi, tecnico degli azzurrini, ha commentato così a Figc.it: " È un grande risultato per la Federazione, una cosa che fa bene a tutto il movimento. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo prefissati e siamo felicissimi. Oggi avevamo detto ai ragazzi che per volare in alto bisogna avere un piano di volo ben definito, senza però dimenticarsi da dove si è partiti ed è ciò che stanno facendo. Abbiamo fatto una grande gara. Il campo (sintetico, ndr) grazie alla pioggia era un po’ più veloce e ha aiutato il nostro gioco fatto di giocate palla a terra. Vogliamo dare minuti nelle gambe a tutti i giocatori ed esserci già qualificati ci permetterà di fare qualche cambio, ma ho la fortuna di avere una rosa ampia: non mi sono mai sentito così tanto in difficoltà nello scegliere gli undici titolari. È bello essere così in difficoltà: sono un grande gruppo, si aiutano l’un l’altro e questo fa la differenza".