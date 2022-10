Francesco Palmieri, responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo, è ovviamente soddisfatto per il successo corsaro della Primavera neroverde che ha sbancato il KONAMI Youth Development Centre mettendo sempre più in crisi l'Inter, ferma al penultimo posto in classifica dopo otto giornate di campionato: "E’ stata una buona gara, ben interpretata: è una vittoria che dà continuità al nostro lavoro - le sue parole in esclusiva a Canalesassuolo.it -. Contro l’Inter non è mai facile portare a casa i tre punti. C’è voglia di migliorarsi, la Primavera sta facendo un buonissimo campionato. Spero che l’Inter si riprenda, ha sempre fatto vedere grandi cose in questa categoria".