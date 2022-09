Il Grottammare Calcio ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del giovane attaccante Denny Tassotti all’Inter. Il ragazzo del 2007 è già a disposizione dell’ U16 nerazzurra di Juan Solivellas Vidal che esordirà in campionato il 25 settembre contro l’ Udinese. Tassotti ha sostenuto due distinti periodi di prova ad Interello, dopo essere stato segnalato dall'osservatore nerazzurro Stefano Carassai. L’accordo per il trasferimento è stato raggiunto tra il Direttore Generale del Grottammare Calcio Alceo Galiè e dal Vice Direttore del Settore Giovanile del club nerazzurro Giuseppe Giavardi.

“Voglio rivolgere in primis un grande in bocca al lupo a Denny – dichiara il Responsabile del Settore Giovanile Cristian Pazzi – per l’importante avventura che lo attende e lo formerà da un punto di vista sportivo e umano. Questo trasferimento mette in luce il lavoro quotidiano della società e l’importanza rivolta alla crescita dei giovani: un lavoro corale, che parte dalla scuola calcio qualificata Elite e arriva fino al settore giovanile”.