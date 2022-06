La Pro Sesto accelera per assicurarsi in prestito le prestazioni del giovane nerazzurro classe 2003 Nicolò Radaelli. Nella scorsa stagione in Serie D al Villa Valle, dove ha totalizzato 35 presenze, un gol e un assist, si prepara a sbarcare in terza serie. Sul giocatore, negli scorsi giorni, s'erano attivati anche i radar di Renate e Vis Pesaro. Lo riferisce MondoPrimavera.