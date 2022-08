La 10 dell'Inter Primavera campione d'Italia andrà sulle spalle di Valentin Carboni per la stagione 2022-23, al via per i nerazzurri domani pomeriggio a Casteldebole contro i pari età del Bologna. Nikola Iiev prende la 11, Francesco Pio Esposito, fratello di Sebastiano e e Salvatore, la 23. Aleksandar Stankovic, figlio di Deki, sceglie la 4. Di seguito l'elenco completo: