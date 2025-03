Dopo lo 0-0 di ieri pomeriggio ottenuto in casa contro il Cagliari di categoria, l'Inter U20 di Andrea Zanchetta scopre date e orari del Campionato Primavera 2024/25 fino alla 34ª giornata, ufficializzati qualche ora fa dalla Lega Serie A. I nerazzzurrini, ricordiamo, saranno anche impegnati in Youth League, nella sfida contro Trabzonspor valida per i quarti della suddetta competizione che si disputeranno in gara unica in Turchia martedì 1 aprile alle ore 16:00 italiane (le 18:00 ora locale) allo stadio Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Di seguito il calendario completo dei nerazzurri:

31^ GIORNATA, sabato 29 marzo Sassuolo vs INTER, ore 13:00

YOUTH LEAGUE, martedì 1 aprile Trabzonspor vs Inter, ore 16:00 italiane (le 18:00 ora locale)

32^ GIORNATA, domenica 6 aprile 2025 INTER vs Lazio, ore 11:00

33^ GIORNATA, sabato 12 aprile 2025 Cremonese vs INTER, ore 13:00

34^ GIORNATA sabato 19 aprile 2025 INTER vs Atalanta, ore 13:00

Da definire date e orari delle ultime quattro giornate di campionato restanti:

35^ GIORNATA (26 aprile 2025) INTER vs Juventus

36^ GIORNATA (3 maggio 2025) Roma vs INTER

37^ GIORNATA (10 maggio 2025) INTER vs Sampdoria

38^ GIORNATA (17 maggio 2025) Cesena vs INTER

