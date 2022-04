Dopo il pari con la Roma, l' Inter Primavera torna questo pomeriggio alla vittoria con il Sassuolo. Un successo che permette ai ragazzi di Chivu il sorpasso sul Cagliari e rilancia le speranze in ottica scudetto come ammette Lorenzo Peschetola a fine gara in zona mista. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quanta soddisfazione c’è per il sorpasso?

"Tanta. Volevamo questa vittoria a tutti i costi e l’abbiamo ottenuta. Era difficile perché c’era chi tornava dalle Nazionali e chi saliva in prima squadra quindi non ci siamo mai allenati tutti insieme in due settimane ma in due giorni siamo stati molto bravi a prepararla, ci abbiamo messo cuore, anima e testa, abbiamo dato tutto e il risultato è arrivato. Siamo molto contenti, dobbiamo continuare su questa strada”.

Oggi migliore in campo. Ti senti un elemento importante e in cosa puoi ancora migliorare?

"Posso ancora migliorare tanto col piede debole ma la mia crescita è data dalla squadra perché più cresce il gruppo più miglioro io. Sono molto felice del percorso che sto facendo ma soprattutto spero che tutta la squadra continua a vincere e fare risultati per raggiungere il nostro obiettivo che è provare a vincere lo scudetto".