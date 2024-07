Non solo l'Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo quest'oggi: anche l'Under 20 di Andrea Zanchetta è stata impegnata in un'amichevole contro i pari età del Lugano disputata nell'ultimo giorno di ritiro in Valle d'Aosta. La partita si è chiusa sul punteggio di 3-3: gara combattuta e sbloccata dagli svizzeri dopo nove minuti con la rete di Spinelli. I nerazzurri hanno reagito poco dopo trovando il gol dell'1-1 con Pinotti al 21° minuto.

Il Lugano ha chiuso però il primo tempo in vantaggio grazie alla firma di Ryter. Nella ripresa sono stati ancora gli svizzeri ad andare per primi in gol, realizzando il 3-1 con Maccoppi. De Pieri al 53' su rigore e l'autorete di Krueziu all'86' hanno fissato il risultato sul 3-3. L'inizio del campionato Primavera 2024/25 è previsto per il weekend del 17-18 agosto quando l'Inter affronterà in casa il Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!