A oltre un mese di distanza dal sorteggio della fase élite, la Nazionale italiana Under 19 si prepara al percorso da intraprendere e agli impegni da affrontare nel nuovo anno, impegni che prenderanno il via il prossimo 15 gennaio alle ore 11.30 con l'amichevole in programma contro i pari età della Spagna alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, a Madrid.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2006, ad eccezione di cinque calciatori classe 2007, tra i quali l'interista Matteo Cocchi e di un classe 2008 (Andrea Natali), che si raduneranno nella serata di domenica 12 gennaio. Tra i ventidue azzurrini chiamati a rappresentare l'Italia compaiono anche i seguenti nerazzurri: il sopraccitato Matteo Cocchi, Mattia Zanchetta, Giacomo De Pieri e Matteo Spinaccè.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter).