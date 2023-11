Il primo dei due impegni dell'Italia U21 per le qualificazione agli Europei di categoria è in programma alle 18.30 con la sfida a San Marino. Nell'undici scelto dal ct Carmine Nunziata per il match di Serravalle sono presenti anche due giovani di proprietà dell'Inter Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito partono dal 1', così come gli ex cantarani Cesare Casadei, Lorenzo Pirola e Willy Gnonto.