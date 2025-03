Finisce tra gli applausi e l'inevitabile rammarico, ma tanta speranza per il domani, l'avventura degli Azzurrini nell'Europeo Under 19. La vittoria della squadra di Bollini per 2-0 contro la Francia di pari età non basta ad agguantare la qualificazione alla fase finale della competizione, in programma per il prossimo giugno in Romania. A piazzarsi primo del girone, quindi ad accedere alla fase successiva, è la Spagna grazie al successo ottenuto a Cosenza per 4-1 sulla Lettonia, risultato che consegna agli iberici un bottino totale di 7 punti che gli consegnano la vetta, a +2 dall'Italia.

Fatale per gli Azzurrini il pari d'esordio ottenuto proprio contro la Lettonia, risultato che ha tagliato le gambe ai ragazzi di Bollini che salutano la competizione, mancando ad un appuntamento che non sfuggiva dal 2017 e dopo una vittoria contro i transalpini sottoscritta da Francesco Camarda e Jeff Ekhator. Un gol per frazione di gioco con il milanista che ha aperto il tabellino al 24esimo e il genoano che lo chiude a cinque minuti dall'inizio della ripresa. Breve spazio anche per l'interista Giacomo De Pieri, subentrato a Camarda al 94esimo.