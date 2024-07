Mentre l'Inter accoglie Alex Perez, arrivato questa sera a Milano dove nella giornata di domani svolgerà il canonico iter di check medici prima della firma sul contratto, i dirigenti continuano a lavorare anche nel settore giovanile. In uscita per i nerazzurri ci sarebbe anche Francesco Tommasi, portiere classe 2006, destinato alla Cremonese come fa sapere Gianlucadimarzio.com.