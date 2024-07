Trasferimenti anche interni durante questo calciomercato. Il giovane attaccante polacco dell'Inter, reduce dalla parentesi alla Ternana, club dal quale è rientrato dopo il prestito stagionale, Jan Zuberek ha cambiato agente. Il classe 2004 si unisce alla scuderia di CAA Base Agency come fa sapere Nicolò Schira su Twitter.

#Inter’s young striker Jan #Zuberek (born in 2004) changes agent and joins CAA Base Agency. #transfers