Il successo di giovedì poteva essere il preludio per la seconda vittoria della Nazionale Under 18, che non è andata oltre il pari contro la Romania. Succede tutto nella ripresa: gli azzurri vanno avanti di due reti con i gol di Matteo Spinaccé (Inter) e Andrea Bonanomi (Atalanta), ma sul viale del tramonto Tarba nega all'Italia la terza affermazione consecutiva.