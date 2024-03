Vittoria agevole per l'Italia U-19 guidata da Corradi contro la Scozia nella prima giornata del gruppo 5 di qualificazione per i prossimi Europei. In gol Zeroli, Romano e Pafundi. Di Maggio ha giocato fino al minuto 58. Di seguito la formazione titolare:

Italia (4-3-1-2): Marin; Palestra, Mané, Chiariodia, Bartesaghi; Lipani, Mannini, Di Maggio; Zeroli; Misitano, Pafundi.