La sorpresa nel personale uovo di Pasqua nerazzurro di Cristian Chivu è Nikola Iliev, autentico protagonista della larga vittoria (4-0 alla fine) ottenuta dall'Inter Primavera contro il Genoa. Dopo un tempo combattuto ad armi pari, con i grifoncini che si fanno addirittura preferire agli avversari nel computo delle occasioni da gol, nella ripresa il talento bulgaro prende letteralmente il centro del palco del Begato 9 seminando tutta la difesa rossoblu prima di bucare Aleksander Mitrovic con il gol che spacca la partita al 55'. Il raddoppio non tarda ad arrivare: basta aspettare 6', quando è proprio l'ex Botev a correggere il corner di Lorenzo Peschetola spalancando la porta al 2-0 del solito Cesare Casadei (14esimo centro stagionale). Un uno-due troppo pesante per i padroni di casa, che cedono di schianto subendo la punizione esagerata che arriva spietata con le marcature di Jan Zuberek e Giovanni Fabbian.

RIVIVI IL LIVE DI GENOA-INTER PRIMAVERA 0-4

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Begato 9! L'Inter Primavera travolge 4-0 il Genoa e resta in scia al Cagliari secondo in classifica. Iliev trascina i nerazzurrini alla vittoria larga segnando il gol del vantaggio e confezionando un assist per il raddoppio del solito Casadei. Di Zuberek e Fabbian le firme che arrotondano il punteggio, pesantissimo per il Grifone che è stato all'altezza della squadra di Chivu per un tempo.

92' - Rovida conserva il clean sheet calando una parata non banale sul tiro infido di Sahli. Non molla il Genoa, che meriterebbe un gol per lo sforzo profuso.

91' - Assegnati 3' di recupero per chiudere un match sul quale sono già passati da un pezzo i titoli di coda.

91' - Il Genoa non sfonda in area di rigore, Sangalli con ottimo senso della posizione capisce tutto.

87' - Abiuso vuole unirsi alla festa del gol! Tiro prevedibile sul primo palo, Mitrovic chiude la porta e manda in corner.

86' - Fabbian cade in area dopo un contattino: l'arbitro, vicino all'azione, lascia correre.

84' - Valentin Carboni consolida il possesso palla con lliev, poi fermato con le cattive da due giocatori del Genoa.

82' - Non vale il tiro di Iliev, comunque respinto da Mitrovic. Il bulgaro, sull'imbucata di Carboni, era stato pescato in offside.

79' - Il Genoa va vicino al gol della bandiera! Stacco imperioso in area di Calvani che manda a un soffio dal palo la sua frustata di testa.

79' - Il Genoa, con l'orgoglio di Accornero, conquista un corner.

77' - Palella alza bandiera bianca, al suo posto Biaggi.

75' - Crampi per Palella, letteralmente sfinito a livello fisico. Il Genoa ha dato tutto, se non di più, eppure la lezione impartitagli dall'Inter è pesantissima.

73' - Doppio cambio in casa Inter: Dervishi e Valentin Carboni sostituiscono Silvestro e Peschetola.

71' - FABBIAN ARROTONDA IL VANTAGGIO, 4-0 INTER! Gli ospiti fanno quello che vogliono: Carboni sfonda a sinistra, guadagna il fondo prima di crossare a rimorchio per Peschetola che carica il mancino e centra Fabbian, la cui deviazione vale il poker.

69' - Forze fresche per Chivu: Fontanarosa e Abiuso in campo al posto di Moretti e Zuberek.

69' - La prima giocata di Sahli è errore davanti alla porta. Niente da fare per il Genoa che non riesce a segnare il gol della consolazione.

67' - Doppio cambio per Chiappino: Ambrosini e Gjini fanno posto Salhi e Dellepiane.

66' - E' sparito il Genoa che, evidentemente, aveva dato tutto nel primo tempo senza raccogliere quanto avrebbe meritato. L'Inter è uscita alla lunga legittimando la superiorità tecnica.

64' - L'INTER CALA IL TRIS CON ZUBEREK, PARTITA CHIUSA CON MEZZORA D'ANTICIPO! Ripartenza letale del polacco che, lanciato nella metà campo genoana, brucia in velocità Calvani, entra in area e batte con freddezza Mitrovic nel face to face.

62' - Chivu richiama Grygar in panchina, minuti per Fabbian.

61' - CASADEI NON PERDONA, RADDOPPIO INTER! Uno-due nerazzurro in 6': Iliev questa volta veste i panni dell'assistman liberando con una sponda il ravennate, spietato davanti a Mitrovic.

59' - Il Genoa organizza la reazione, in maniera piuttosto caotica. Qualche tiro tentato, tutti respinti senza ansia dal muro nerazzurro.

56' - Un'Inter Ilievcentrica oggi: il bulgaro, che aveva creato l'unica occasione degli ospiti nel primo tempo, nella ripresa ha colpito una traversa prima di siglare il vantaggio.

55' - ILIEV FA TUTTO BENE, INTER IN VANTAGGIO! Si è svegliato il bulgaro, si sono svegliati i nerazzurri: azione travolgente dell'ex Botev che scarta mezza difesa, mette a sedere Gjini e poi buca Mitrovic con un destro letale.

53' - L'Inter è cresciuta a vista d'occhio dopo lo spavento occorso al 49', quando Boci ha sciupato l'1-0 davanti a Rovida.

52' - Parte Casadei... Mitrovic è lì ad aspettare il pallone sul suo palo e lo respinge fuori dalla porta.

52' - Sale di colpi l'Inter: altra punizione conquistata in zona calda, ammonito Gjini.

51' - TRAVERSA DI ILIEV! Il bulgaro calcia fin troppo pulito, forse dando forza eccessiva al pallone: legno alto.

50' - Finalmente una giocata di Iliev, che obbliga Nesci a spendere fallo per non farlo entrare in area. Punizione ghiotta per l'Inter, giallo per il giocatore rossoblu.

49' - BOCI SPRECA L'1-0! Tutto solo in area, il 3 genoano consegna il pallone a Rovida con un colpo di testa troppo soft.

48' - Hoti vince il duello aereo con Marcandalli, poi il Genoa spreca tutto con un cross calibrato malissimo in area.

47' - Sangalli chiede spiegazioni all'arbitro dopo l'intervento di Casadei su Palella giudicato falloso. Punizione interessante per il Genoa.

46' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

13.33 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Genoa-Inter Primavera!

13.18 - E' durato sostanzialmente 13' il primo tempo dell'Inter Primavera che, dopo l'occasionissima sprecata da Iliev davanti a Mitrovic, non è più riuscita a rendersi pericolosa finendo puntualmente con i suoi offensivi nella trappola del fuorigioco del Genoa. Che, stringendo il campo con maestria, è stato capace di portare minacce dalle parti di Rovida, salvato dal palo sul destro al veleno di Besaggio e poi protagonista di alcune parate non impossibili ma decisive per inchiodare il risultato sullo 0-0.

47' - Duplice fischio di Michele Giordano, finisce qui il primo tempo di Genoa-Inter Primavera! Reti bianche al Begato 9, dove i nerazzurri partono bene ma si spengono presto lasciando il campo ai padroni di casa che rimpiangono le tante occasioni fallite.

46' - KALLON VICINO AL GOL! Sguscia via in area il 20 genonano che da posizione privilegiata centra sul primo palo Rovida.

46' - Assegnati 2' di recupero.

45' - CALVANI SBAGLIA TUTTO! Cross perfetto di Kallon sul secondo pallo, dove irrompe il numero 15 rossoblu che spreca un gol già fatto non fidandosi del suo mancino.

44' - Risponde l'Inter! I nerazzurri ribaltano l'azione portando alla conclusione Franco Carboni, il cui mancino soffia sopra la traversa.

43' - GJINI CALCIA TUTTO SOLO! Il genoano riesce a smarcarsi nel cuore dell'area di rigore, poi colpisce in un qualche modo verso le mani di Rovida.

42' - Kallon è bravo a stressare la difesa interista, la quale manda Besaggio a battere dalla bandierina per l'ennesima volta.

41' - Gjini esagera spostando illegalmente Iliev con irruenza: calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo per l'Inter.