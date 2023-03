Per l'Italia U21 scocca l'ora dell'ultima amichevole prima degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia. Nell'undici scelto da Nicolato per la sfida contro l'Ucraina c'è anche Raoul Bellanova, titolare come l'altro nerazzurro Lorenzo Pirola (in prestito alla Salernitana). Ecco le formazioni ufficiali: