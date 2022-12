Se è vero che gli occhi dell'Europa calcistica sono su Josko Gvardiol , autore finora di un Mondiale di altissimo livello e destinato a diventare un pezzo pregiato del mercato estivo, se non addirittura invernale, c'è un altro difensore croato che l'Inter sta seguendo con attenzione, qualora fosse necessario implementare il reparto in caso di cessioni o addii per fine contratto. Si tratta di Martin Erlic , classe '98 del Sassuolo, che in Nazionale è chiuso proprio dal centrale del RB Lipsia.

Dopo il primo impatto con lo Spezia e il trasferimento in Emilia, Erlic ha dimostrato di essere un difensore valido e con ampi margini di crescita. Non solo, per caratteristiche è in grado di giocare in una difesa a 4 e in una a 3, da centrale o anche da braccetto destro. Gi scout nerazzurri lo hanno già visionato dal vivo un paio di volte e sono in programma altri monitoraggi nei prossimi mesi.

Anche se per adesso Erlic è solo uno dei tanti centrali considerati dagli uomini mercato nerazzurri, c'è un dettaglio che potrebbe agevolare una trattativa: il giocatore di Zara è nella scuderia di Beppe Riso, notoriamente in ottimi rapporti con l'Inter.