Nella giornata di ieri, che ha visto l'inizio della preparazione della Nazionale italiana per la doppia sfida di Nations League contro la Germania ad Appiano Gentile, Luciano Spalletti ha inserito all'interno del gruppo anche un giovane di belle prospettive della cantera dell'Inter: si tratta di Matias Mancuso, centrocampista classe 2007 di origini uruguayane, che in nerazzurro è a disposizione delle squadre giovanili Under 17 e Under 18.

Mancuso che oltretutto domenica scorsa è tornato in campo con la maglia dell'Inter dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, subentrando al minuto 66 a Hugo Humanes e indossando anche la fascia da capitano nella gara che la squadra Under 18 di Benito Carbone ha vinto per 2-1 contro l'Atalanta.