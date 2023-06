L'Inter Under 15 si laurea Campione d'Italia battendo l'Empoli in finale al termine di una partita dalle mille emozioni. Il primo tempo si conclude sul risultato di 2-1 in favore della squadra toscana, di Carrara il gol che riaccende le speranze nerazzurre dopo il 2-0 iniziale. Nella ripresa arriva il 2-2 di Curcio dagli undici metri, nel primo tempo supplementare è ancora una volta Carrara a timbrare il cartellino e a perfezionare la rimonta. Nel secondo tempo supplementare però arriva il gol del pareggio della squadra toscana per il definitivo 3-3.

Si va così ai calci di rigore dove a spuntarla sono i baby nerazzurri. L'Inter non vinceva il titolo dalla stagione 2017/18. L'Inter Under 15 ha chiuso il girone B al primo posto con 47 punti. Nel suo cammino fino alla finale ha battuto l'Udinese agli ottavi, il Bologna ai quarti e la Juventus in semifinale.