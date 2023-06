La conferenza stampa di Paolo Nicolato ha aperto il raduno della Nazionale Under 21, che da oggi pomeriggio al CPO di Tirrenia ha iniziato a preparare l’appuntamento con la fase finale del Campionato Europeo, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. Dopo i forfait di Moise Kean e Niccolò Pierozzi, sono 27 gli Azzurrini a disposizione del ct, che martedì 13 giugno sarà chiamato a scegliere i 23 calciatori che faranno parte della spedizione europea: "Il nostro primo obiettivo è riuscire a diventare squadra in pochissimo tempo, la coesione in tornei così brevi è fondamentale - ha spiegato in conferenza stampa Nicolato -. Al di là del valore, entreranno nell’elenco dei 23 i giocatori che hanno voglia di rimanere. Mi aspetto che i ragazzi diano il 100%, questo è un momento dove o si dà tutto o non si dà niente".

Dal 2016 al Club Italia e dall’estate 2019 alla guida dell’Under 21, alla sua quarta competizione internazionale Nicolato vuole alzare l’asticella: "Dopo una medaglia d’argento all’Europeo Under 19, una semifinale Mondiale con l’Under 20 e un quarto di finale con l’Under 21, mi piacerebbe andare oltre. Quest’anno non è stato facile, abbiamo giocato cinque amichevoli con formazioni sempre diverse e molti di questi ragazzi non giocano insieme da diverso tempo. Spero che riusciremo a mettere in campo una buona squadra, poi ovviamente sarà il campo a parlare".

Nel gruppo ci sono anche Sandro Tonali e Giorgio Scalvini, due ragazzi nel giro della Nazionale maggiore sui quali Nicolato ha investito in tempi non sospetti: "Sandro lo sento molto vicino da sempre, l’ho fatto esordire in Nazionale con l’Under 18 e non ho mai perso i contatti con lui. Lo stimo molto e sono contento che ci sia, mi ha sempre dimostrato disponibilità e riconoscenza. Mi auguro che anche Giorgio ci dia un grande contributo, è un valore aggiunto e, anche se non ha chiuso la stagione in maniera brillantissima, sono convinto che con le sue qualità ci darà una mano. Anche perché nel ruolo di difensore centrale abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo: penso agli infortuni di Ruggeri, Viti e anche a Lovato, che non sta benissimo".

Tra gli Azzurrini che negli ultimi tempi hanno trovato più spazio con il club c’è Edoardo Bove, che con un suo gol ha trascinato la Roma alla finale di Europa League ritagliandosi un ruolo di primo piano nella squadra di Mourinho: "Lo facevo giocare anche quando non giocava con la Roma – dichiara sorridendo Nicolato – mi fa piacere perché vuol dire che nonostante l’età ci vedo ancora bene".